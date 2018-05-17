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Автобусы и троллейбусы будут ездить по отдельной полосе в Челябинске

Первая часть проекта уже запущена в работу.
сегодня в 17:44
  |  Общество

Отдельную полосу пассажирскому транспорту выделят в Челябинске. Это поможет троллейбусам и автобусам не стоять в пробках в час-пик, а спокойно ехать по свободному пути. Таким образом повысится популярность городского транспорта среди пассажиров. Экспериментальным участком будет улица Труда от Северо-Крымской до Энгельса.

При взаимодействии с управлением дорожного хозяйства мы будем реализовывать выделенную полосу. Она нужна по улице Труда и по Энгельса. Потому что ширина проезжей части, количество полос и пропускная способность позволяет сделать полосу для общественного транспорта. Сейчас делается первая часть проекта — схема организации дорожного движения. Как только она появится, мы будем ее рассматривать и согласовывать с управлением дорожного хозяйства. Дальше надо будет найти возможность установить разметку, установить дорожные знаки. — прокоменнтировал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Выделенная полоса для общественного транспорта будет работать под наблюдением камер. Если на полосе окажется автомобиль, его хозяина крупно оштрафуют.

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