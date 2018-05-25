/ Общественный транспорт Челябинска откажется от бензина

Автобусы и маршрутки перейдут на газ.

Весь общественный транспорт Челябинска полностью перейдет на газомоторное топливо. Переход завершится к 2020 году. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Беседа состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках деловых переговоров обсуждался вопрос участия компании в проекте перевода общественного транспорта на использование газомоторного топлива. — сообщили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, стало известно, что южноуральские предприятия могут начать поставлять продукцию, оборудование и технику для ПАО «НОВАТЭК». Подробности такого сотрудничества уточняются.