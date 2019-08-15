Пострадавшего на кране в Карабаше не могут госпитализировать в Челябинск

Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области.

В Карабаше состояние крановщика, который оказался в кабине крана во время пожара, оценивается как крайне тяжелое. Из-за полученных травм мужчину не могут госпитализировать в Челябинск.

«За его состоянием следят врачи городской больницы Карабаша совместно со сотрудниками Областного ожогового центра. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь. По возможности его эвакуируют в ожоговый центр силами санавиации», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, вечером 14 августа на одном из предприятий Карабаша загорелся башенный кран. В кабине, которую охватил огонь, находился крановщик. Для установки причин возгорания будет создана специальная комиссия РМК.