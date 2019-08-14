На Южном Урале из-за фермеров бушуют пожары

Об этом сообщают в карталинском лесничестве.



На Южном Урале на сегодняшний день зарегистрировано 406 лесных пожаров на территории 8800 гектаров. Одной из причин такого большого количества возгораний стало несоблюдение фермерами пожарной безопасности. Об этом сообщают в управлении лесами по Челябинской области.

Дело в том, что собственники или арендаторы полей, где планируются посевные работы, отчищают территорию при помощи запрещенного огневого способа, при этом они не способны его контролировать. В результате пожар переходит на лесной фонд.

«Это весенний бич лесников, потому что мы получаем самые большие по количеству и площади пожары с тех районов, где планируется проводить посевные работы. Видимо это из-за того, что запчасти и горюче смазочные материалы слишком дорогие, поэтому люди проводят отчистки огневым способом. На сегодняшний день нами составлено 48 административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности», — пояснил Юрий Попов, начальник карталинского лесничества.

Несмотря на это, каждый собственник поля обязан сделать минерализованную полосу в полтора или два метра. Либо отчистить от сухой растительности полосы в 10 метров, чтобы при наступлении пожара, огонь не смог перейти на леса.

«В целом на сегодня проведено 7990 рейдов. Сейчас по всей области выявлены 383 нарушителя. Всех привлекли к ответственности. Административный штраф на физически лиц от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей», — рассказал Алексей Шабунин, начальник отдела федерального государственного лесного надзора главного управления лесами Челябинской области.

Также из-за солнечной погоды в карталинском районе установлен особый противопожарный режим по почвенной засухе. Начальник карталинского лесничества заметил, что за 25 лет его работы в сфере лесозащиты, настолько «жаркого» лета он не помнит.