На Южном Урале на сегодняшний день зарегистрировано 406 лесных пожаров на территории 8800 гектаров. Одной из причин такого большого количества возгораний стало несоблюдение фермерами пожарной безопасности. Об этом сообщают в управлении лесами по Челябинской области.
Дело в том, что собственники или арендаторы полей, где планируются посевные работы, отчищают территорию при помощи запрещенного огневого способа, при этом они не способны его контролировать. В результате пожар переходит на лесной фонд.
«Это весенний бич лесников, потому что мы получаем самые большие по количеству и площади пожары с тех районов, где планируется проводить посевные работы. Видимо это из-за того, что запчасти и горюче смазочные материалы слишком дорогие, поэтому люди проводят отчистки огневым способом. На сегодняшний день нами составлено 48 административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности», — пояснил Юрий Попов, начальник карталинского лесничества.
Несмотря на это, каждый собственник поля обязан сделать минерализованную полосу в полтора или два метра. Либо отчистить от сухой растительности полосы в 10 метров, чтобы при наступлении пожара, огонь не смог перейти на леса.
«В целом на сегодня проведено 7990 рейдов. Сейчас по всей области выявлены 383 нарушителя. Всех привлекли к ответственности. Административный штраф на физически лиц от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей», — рассказал Алексей Шабунин, начальник отдела федерального государственного лесного надзора главного управления лесами Челябинской области.
Также из-за солнечной погоды в карталинском районе установлен особый противопожарный режим по почвенной засухе. Начальник карталинского лесничества заметил, что за 25 лет его работы в сфере лесозащиты, настолько «жаркого» лета он не помнит.