Неизвестные изуродовали стены роддома на Южном Урале

Вандалы испортили медучреждение в Кыштыме.



Черные слова и рисунки появились на роддоме Кыштыма. «Художники», видимо, решили поделиться с окружающими мудростью. «Любви нет» и «У каждого демона должен быть свой ангел», гласят надписи. Это уже не первая атака вандалов на больницу, но самая масштабная.

«Так там постоянно молодежь тусуется. Уж у роддома давно это было нужно пресекать и решить проблему», — пишут пользователи в социальной сети «Вконтакте».

Некоторые горожане предложили огородить территорию медучреждения и поставить видеокамеры.

Вандалов будет искать полиция. В роддоме подготовили заявление в правоохранительные органы. Если нарушителей не найдут, больнице придется закрасить «художества» за свой счет.