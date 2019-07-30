Пострадавшая в ДТП Аргаяшского района все еще находится в коме

Врачи пока не могут сделать прогнозов по ее состоянию.

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии в Аргаяшском районе все еще остается в крайне тяжелом состоянии. Авария случилась в воскресенье, 28 июля. Прогнозов, относительно улучшения, врачи не дают.

«Состояние стабильно тяжелое. Прогнозов пока никаких нельзя сделать», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь ОКБ № 3 Виктория Розенберг.

Напомним, что во время ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «Лада Веста» и двое пассажиров. Одна из пострадавших была госпитализированная в реанимацию городской больницы № 3 Челябинска с травмой головного мозга. Её сразу же прооперировали. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело, по признакам преступления — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная мера пресечения по данной статье — ограничение свободы на срок до трех лет.

