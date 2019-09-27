Региональный минздрав прокомментировал закрытие операционной в Аргаяшском районе

В медучреждении уже начались ремонтные работы.

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Министерство здравоохранения Челябинской области прокомментировало ситуацию с закрытием операционного блока и рентген-кабинета в районной аргаяшской больнице. Приставы приостановили деятельность на 30 дней, причиной стали выявленные при проведении проверки нарушения.

«Ремонт операционной районной больницы был запланирован на 2020 год. Во время плановой проверки решением управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Районной больнице Аргаяша была приостановлена работа операционной и предоперационной. Уже сегодня там начались ремонтные работы», — прокомментировали ситуации в региональном минздраве.

Хирургическую помощь жителям района смогут оказывать в резервной операционной, соответствующей необходимым нормам. Сделать снимки можно будет в поликлинике. По словам представителей минздрава, медицинскую помощь население будет получать в полном объеме.

Отметим, что на ремонт районной больницы в Аргаяше только в 2018 году было направлено более 4 миллионов рублей. На эти средства был отремонтирован офис врача общей практики, проведена замена окон и дверей в больнице. В 2019 году на реконструкцию направили более 5 миллионов рублей. В больнице отремонтировали кровлю, коридор и поликлинику.