/ 80-летний автомобилист на «Приоре» не уступил дорогу мотоциклисту в Миассе

Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Накануне, 26 апреля, в Миассе произошла авария с участием пожилого автомобилиста и мотоциклиста. Водители не смогли разъехаться на дороге. За рулем «Лады Приоры» находился 80-летний мужчина, а мотоцикла — 34-летний. От удара «Рейсер» отбросило на несколько метров.

26 апреля в 16:45 часов в переулке Элевоторном возле дома 1/2 водитель 1938 года рождения, управляя автомобилем Лада-217230, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Мотоцикл «Рейсер» под управлением водителя 1984 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения.