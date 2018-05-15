/ 17-летний бесправник выкинул из люльки мотоцикла старшего товарища на Южном Урале

Молодой водитель был пьян.

Нелепая авария произошла накануне на территории Ашинского района. В городе Миньяр молодой водитель устроил аварию, в которой пострадал его товарищ. Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства дорожного происшествия и выявили множество нарушений.

14 мая в 14:00 в городе Миньяр на улице Заикина 17-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, управлял мотоциклом ИЖ Планета-4 не зарегистрированным в установленном порядке. В ходе движения молодой человек не справился с управлением и допустил падение 19-летнего пассажира, который находился без мотошлема в пассажирской люльке. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Пассажир при падении ударился о землю и получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения и госпитализирован.