Пострадал пешеход: очевидцев ДТП на Меридиане ищут сотрудники ГИБДД

Мужчина получил травмы.

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В Челябинске сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП, произошедшего 8 июня в 13.30 на автодороге Меридиан напротив дома 47а/1 по улице Стекольная. В результате аварии пострадал 40-летний мужчина, — он получил травмы, рекомендовано амбулаторное лечение.

«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе», — пояснили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Очевидцев ДТП или горожан, у которых есть видеозапись с места происшествия, просят обратиться в ГИБДД по адресу: Гончаренко, 99 или по телефонам: 728-61-15, 728-60-21.