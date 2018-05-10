/ Челябинец сообщил о пострадавших во время праздничного салюта в центре города

﻿Сообщение об инциденте размещено в социальных сетях.

День Победы в Челябинске омрачило сообщение о пострадавшем во время салюта. По словам одного из участников праздничных мероприятий, один из залпов ранил зрителя. Информация об этом появилась в социальных сетях, в паблике «Типичный Челябинск».

Кому-то там не хило опять снарядом прилетело, когда тот взорвался почти на земле. «Скорая» сквозь толпу на Свердловском проспекте еле проехала. — написал пользователь сообщества «Типичный Челябинск» Сергей Коновалов.





Однако службы, ответственные за безопасность в ходе праздника, не подтвердили эту информацию. Помощь медиков 9 мая не потребовалась.

В «скорой» сообщили, что вызовов на салют не было. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления здравоохранения Челябинска.

В полиции города также заверили, что праздник прошел в штатном режиме.



