/ Огромные светящиеся фигуры в небе завершили День города в Челябинске

282-й день рождения столицы Южного Урала отметили с размахом.

В честь любимого всеми челябинцами праздника организаторы провели множество мероприятий на крупных площадках: в парке Гагарина, на Кировке, площади Революции и Театральной площади — день рождения Челябинска отмечали везде! С зажигательным концертом приехали группа «Би-2» и Митя Фомин, выступили «Реальные пацаны», а завершился День города традиционным праздничным салютом с музыкальным сопровождением на набережной реки Миасс. Все происходящее в этот день в городе транслировалось в прямом эфире сайта 1obl.ru и в социальных сетях.

На протяжении 15 минут челябинцы любовались красочными фейерверками в небе, которые складывались в большие шары и осыпались блестящим дождем красного, зеленого, серебряного, золотого и множества других цветов. Самые высокие залпы специально держали до финала, по-настоящему удивив горожан: салют давал эффект 3D и разворачивался в зрелищные фигуры. Челябинцы делятся своими впечатлениями.

Этот челябинский День города — первый, на котором мне удалось побывать, но, надеюсь, не последний! Ваш салют мне чуть ли не чудом показался после Сибая, откуда я приехал поступать. Очень рад, что одногруппники уговорили пойти с ними и посмотреть вживую — будет что вспомнить. — делится студент 1 курса ЧелГУ.

Челябинцы и гости города делали селфи, а потом делились фото в социальных сетях. После зрелищного шоу жителей города развезли по домам трамваи и троллейбусы.