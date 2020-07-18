Поставщика и продавцов наркотика карфентанил задержали полицейские в Челябинской области

В схеме были задействованы три южноуральца и житель Татарстана.

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Преступную группировку, торгующую наркотиками, задержали южноуральские полицейские. Она состояла из двух жителей Миасса и копейчанина. Помимо этого, стражам правопорядка удалось установить поставщика наркотика, который оказался жителем Татарстана.



Раскрыть сеть полицейским удалось входе оперативных мероприятий в Миассе. Там задержали двух местных жителей, 28-и и 19-и лет. При себе у них был наркотик карфентанил. В дальнейшим сотрудники полиции провели обыски в их квартирах.

«Во время проведения обысков по местам жительства задержанных полицейскими обнаружено еще 150 грамм карфентанила, упаковочный материал, весы и другие приспособления, для осуществления расфасовки наркотического средства для последующего сбыта»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Дальше полицейские установили ещё одного члена группировки. Им оказался 39-летний копейчанин. Правоохранители считают, что именно он является организатором группировки, поскольку мужчина приобрёл большую партию наркотика и передал её миассцам для дальнейшей продажи. После этого оперативники вышли и на поставщика карфентанил.

«Реализуя полученную оперативную информацию сотрудники полиции задержали поставщика наркотического средства. Им оказался житель города Бугульма республики Татарстан, 1988 года рождения, при проведении досмотра у которого было обнаружено и изъято 600 грамм запрещенного вещества. Еще 300 грамм карфентанила оперативники извлекли из указанного задержанным тайника»,— добавили в ведомстве.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По ней все участники группировки могут получить пожизненные сроки.