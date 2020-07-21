Двое южноуральцев пытались продать наркотики сотруднику правоохранительных органов

У них было 3 килограмма вещества.

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Двое жителей Магнитогорска приобрели три килограмма метилового эфира. Купили незаконно на рынке. Им самим наркотик был не нужен, поэтому его было решено продать, но заранее поделить товар на две части.

Около одного килограмма спрятали в гараже одного из «наркоторговцев». А на вторую часть наркотиков покупатель быстро нашелся. Только им оказался сотрудник правоохранительных органов, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

После этого двое горе-дилеров сразу были задержаны, а все наркотики, имеющиеся у них, изъяты из оборота. Дело было передано прокуратурой в Челябинский областной суд.

«Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей города Магнитогорска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь мужчинам предстоит отбыть очень немаленький срок за злосчастные 3 килограмма. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил мужчин к 15 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов соответственно.