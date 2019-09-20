Последствия непогоды: сильный ветер и дожди принесли с собой разрушения и потопы

Челябинску и Магнитогорску «досталось» больше всех.

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Бушующая в Челябинской области стихия натворила немало дел. Вчера, 19 сентября, ветер в регионе порой достигал 25 метров в секунду, а ливневые люки не справлялись с проливными дождями. В результате в некоторых городах валились деревья, опрокидывались остановочные комплексы, более 7,5 тысяч человек остались без электроэнергии, а на дорогах образовывались гигантские глубокие лужи. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» делились большим количеством фотографий последствий непогоды, и редакция сайта «Первый областной» решила сделать подборку самых шокирующих случаев.

Челябинск

Сильный ветер, затяжной ливень и крупный град, — всё это не прошло мимо Челябинска, а значит, и последствия оставило после себя серьёзные. Пользователи социальной сети массово делились фотографиями упавших деревьев во дворах, на дорогах и, к сожалению, нередко отвалившиеся ветви падали прямо на припаркованные автомобили. К счастью, никто из людей не пострадал.





Немало «досталось» и остановочным комплексам в тот день. Некоторые просто переворачивало, другие покорёжило ветром, а один даже упал на вагон трамвая. Но всё обошлось благополучно: ни вагон, ни остановка, ни люди не пострадали.





Продолжавшийся почти полдня ливень тоже изрядно подпортил настроение челябинцам. В сети появилось немало снимков затопленных дорог, по которым буквально «плавали» автомобили. К счастью, уже к вечеру непогода стихла, и ливневые люки сразу же справились со своей задачей.





Магнитогорск

В этом городе вчерашняя непогода тоже оставила свой «след». Магнитогорцы в течение дня также выкладывали фотографии поваленных ветром деревьев.





Остановочные комплексы тоже не выдержали такой стихии и массово падали. Благо, что не на людей и не на транспорт.





Крыши зданий оказались во власти разбушевавшейся непогоды: в некоторых местах с высоты падали немалые куски отвалившегося шифера.





Случались и проблемы со светом: из-за сильного ветра провода были повреждены, и многие люди по нескольку часов оставались «вдали от цивилизации».





О щитах, плакатах и вывесках и говорить не приходится.





Отметим, что МЧС предупреждает о непогоде в Челябинской области и сегодня, поэтому будьте осторожны, не стойте возле деревьев и рекламных вывесок и не оставляйте под ними свои автомобили. На остановках и дорогах тоже следует быть осторожнее.