«Находиться здесь опасно»: квартиру многодетной семьи затопило в Челябинске

Дом признан ветхо-аварийным.

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В Челябинске в двухэтажном доме по улице Нахимова произошла крупная коммунальная авария. Несколько часов семья Шумковых была вынуждена провести под «дождем» из кипятка. К такому они уже привыкли. В ветхо-аварийном доме часто происходят поломки.

«Этот случай уже не первый: было по осени и сегодня. Начала капать горячая вода, литься в щели в потолке. Сын с супругом залезли на чердак и попытались тряпками остановить. Техника, пол, ковры, потолки, лампы, обрушились потолочные плитки. Находиться здесь опасно, рухнет потолок», — рассказала хозяйка квартиры Татьяна Шумкова.

Супруг Татьяны попытался устранить аварию своими силами. Но вода лилась слишком быстро — не успевал физически.

«С потолка начали капать маленькие капельки. На чердаке уже хлещет вовсю. Хлестало во все стороны, фонтан кипятка. Как смог замотал пакетом, давление большое. Мы с сыном начали выливать сначала в окошко воду, но физически не успевали. Все потекло сюда, в коридор, к соседям. Вызывали аварийку, через час только появились. Воду перекрыли и все. Говорят, управляйки нет, нанимайте платно сварщика», — пояснил Вячеслав Шумков.

И действительно: жильцы дома коммунальные услуги не оплачивают, ждут расселения, за домом никто не следит.

«Люди когда получают дом в статусе „ветхо-аварийный“, они считают, что не надо платить за услуги дальше, начинается расторжение договорных отношений с управляющей компанией, обслуживающей организацией. Но, к сожалению, расселение не происходит сразу одномоментно. Люди считают, что трубы, по которым идут тепло, вода, газ, электричество по проводам — это все само по себе делается. Но это все имеет износ. Рано или поздно труба лопается, провода перегорают. Происходят затопления, пожары», — прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Александр Кочерещенко.

По его словам, ситуацию можно исправить только тогда, когда жильцы поймут, что за услуги нужно платить. Он посоветовал обращаться к сантехникам, электрикам или в аварийные службы платно. На данный момент это единственный возможный выход.