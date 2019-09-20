«Крышу как одеяло подняло»: жители Челябинской области рассказали о последствиях ветра

Из-за разгула погоды снесло крышу с домов в Варненском районе.

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В Варненском районе Челябинской области во время штормового ветра с торгового центра сорвало 800 квадратных метров крыши. Об этом рассказывают очевидцы.

«Как одеялом подняло, и соседний дом и двор накрыло. Отлетело вместе с железом и обрешеткой, одним куском. С трехэтажных домов по листу или по два шифера срывало. Сейчас проезжал, еще у одного владельца магазина крышу подняло и обратно положило. Потом еще у одного со склада 900 квадратных метров сорвало, такая же крыша из профнастила», — рассказал житель села Варна.

Жители говорят, что порывистый ветер начался с обеда, вскоре в Варненском районе отключили свет. В некоторых домах до сих пор нет электричества из-за последствий шторма.

Жители Варненского района отметили, что свет обещали вернуть, как только смогут убрать последствия стихии.