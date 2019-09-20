Ветром сорвало крыши с нескольких больниц в Челябинской области

Режим ЧС введен в Карталинском районе.

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После прошедшей 19 сентября стихийной бури было повреждено множество зданий и других объектов по Челябинской области. Среди них школы, больницы, магазины и жилые дома. Сильно «досталось» Карталинскому району. Сейчас там введен режим ЧС.

«Режим ЧС введен в связи со штормовым ветром на семи обозначенных объектах. Пострадало много частных владений, есть поврежденные многоэтажные дома, провода электроснабжения. На данный момент электроснабжение практически везде восстановлено. На некоторых больницах полностью снесло кровлю. Сейчас мы работаем над восстановлением, основные объекты это больницы, школы. Работает группа по оценке ущерба, составляются сметы, заключаются договоры, работы уже ведутся», — начальник отдела ГО ЧС по Карталинскому району Владимир Попов.

В МЧС области заявили, что погода в ближайшее время не будет представлять опасности для остальных регионов.

«В связи с комплексом неблагоприятных метеоусловий был установлен режим ЧС. Это сделано, чтобы максимально быстро устранить все последствия от прохождения стихии. Непогода привела к повреждению кровли на ряде объектов. Сейчас осадки на территории области небольшие и не несут никакой угрозы для остальных районов», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Разрушения, которые были нанесены стихией постепенно будут устраняться.