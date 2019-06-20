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/ После смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинской области возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинской области возбуждено уголовное дело

Расследование поставлено на контроль прокуратуры Златоуста.
сегодня в 12:43
  |  Происшествия
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика, в результате которого погибли два пассажира, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».  Прокуратура города Златоуста поставила ход расследования на контроль. 

Сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства произошедшего, уже выявили несколько нарушений.

Водитель не имеет путевого листа, не пройден предрейсовый медицинский осмотр, отсутствует отметка о прохождении предрейсового технического осмотра. Помимо этого сотрудниками ГИБДД выявлены нарушения со стороны ООО «Строй континент» при реконструкции дорог при производстве ремонтных работ — не согласована схема. — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.
Напомним, что столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло 19 июня на выезде из Златоуста. Водитель автобуса совершил столкновение с грузовым седельным тягачом-бензовозом, после чего его отбросило на обочину, где он въехал в машину для укладки асфальта. В результате ДТП погибло два человека, еще 7 человек были госпитализированы. 5 человек сейчас находятся под наблюдением врачей.
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