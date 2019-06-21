/ Нетрезвый водитель элитной иномарки смял 4 автомобиля на парковке в Челябинске

У лихача не было водительских прав.

ЧП произошло на автопарковке между улицами Макеева и Университетская набережная 20 июня: автомобиль BMW третьей серии не справился с управлением и въехал в ближайшую парковку, повредив стоящие рядом машины.

Инцидент записал видеорегистратор, установленный в одной из машин. На видео черная иномарка несется вдоль улицы Братьев Кашириных. Автомобиль, предположительно, едет со скоростью более ста километров в час, оставляя за собой столб пыли. Близ улицы Академика Макеева водитель окончательно перестает контролировать управление и влетает на парковку.

Водитель автомобиля BMW совершил наезд на стоящие 4 автомобиля. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. — рассказала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Несмотря на то, что пострадавших не было, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Добавим, по информации ГИБДД по Челябинску, водитель иномарки ранее был лишен права на управление автомобилем.

