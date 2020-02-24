После работы зашел за детской смесью и не вернулся: в Челябинске пропал мужчина

Семен Тютюев последний раз был замечен на улице Академика Сахарова, 15.

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21 февраля после 23 часов Семен Тютюев отправился по указанному адресу в магазин за детской смесью. В это же время за автомобилем Семена припарковалось авто, из которого вышел мужчина и тоже отправился в магазин. Там неизвестный купил перчатки, скотч и три энергетика. За все время пребывания в супермаркете с Тютюевым он ни разу не пересекался. Расплатился первым и ждал Семена на выходе. Там между мужчинами произошел диалог.

«С ноября 2019 года мы с мужем не жили вместе, у него была другая женщина, там родился ребенок, но мы до сих пор в браке, отношения у нас хорошие. Я склоняюсь к тому, что мужа похитили, я уже написала заявление в полицию», — говорит супруга пропавшего Юлия Тютюева.

После того, как Семен положил покупки в багажник, камеры наблюдения показали, что ранее упомянутый автомобиль подъехал ближе.

«Мне кажется, что его просто запихнули в авто, он не мог сесть туда добровольно. Потом машина резко сорвалась с места. Получается, что кроме того мужчины там был кто-то за рулем. Номеров и лиц с камер не видно», — рассказывает жена Юлия.

Домой к сожительнице Семен должен был вернуться к 12 ночи, но женщина не сразу вспомнила о том, что отца ее ребенка до сих пор нет.

«Она только в два часа ночи поняла, что он не приехал. Она сидит на антидепрессантах, может, поэтому не сразу спохватилась. Она сильно ревновала мужа ко мне», — объясняет Юлия.

Семен Сергеевич Тютюев родился в 1989 году, его рост 178 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. В ночь, когда все произошло, мужчина был в одежде черного цвета: ботинках, джинсах, куртке, водолазке, шапке с помпоном и логотипом «Бэтмен».

Если вам что-то известно о местонахождении этого человека, сообщите по телефону экстренной службы 112 или супруге Юлии по номеру: 8 968-210-47-48