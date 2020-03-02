Пропавший 21-го февраля челябинец до сих пор не найден

В последний раз Семена Тютюева видели возле гипермаркета на Академика Сахарова.

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Вторую неделю семья челябинца Семена Тютюева ждет о нем хоть каких-то вестей. Мужчина пропал 21 февраля и до сих пор не выходил на связь. По данным поискового отряда «Легион-Спас», последний раз он был замечен возле гипермаркета на улице Академика Сахарова. С тех пор его следов обнаружено не было.

Историей занимается следственный комитет, волонтеров привлекли лишь для распространения ориентировок. В то же время родственники в социальных сетях просят откликнуться всех, кто обладает реальной информацией о местонахождении Семена, и обещают вознаграждение.