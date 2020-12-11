Более 130 тысяч жителей Челябинской области могут остаться без света после Нового года

Поставщик электроэнергии начал рассылать уведомления об ограничениях.

На текущей неделе поставщик электроэнергии в Челябинской области начал рассылать жителям уведомления об отключении света с 1 января 2021 года. Так, на 10 декабря «письма счастья» получили уже 27 тысяч южноуральцев. Всего «Уралэнергосбыт» приготовил почти 132 тысячи таких уведомлений. 59 тысяч из них окажутся в почтовых ящиках челябинцев. Цифры говорят о том, что больше трети должников проживают именно в областном центре.

«Электроэнергия — это такой же товар, как любой другой, как хлеб или молоко. В магазине, прежде чем приобрести булку хлеба, человек оплачивает её, но в отношении электрической энергии многие считают, что могут потреблять и не платить. Однако за каждым таким неплатежом стоит угроза энергобезопасности региона, ведь значительная часть денежных средств в составе платы за электроэнергию идет именно в сетевую организацию для выполнения работ по обеспечению качественного и надежного энергоснабжения», — прокомментировал директор по работе с клиентами Андрей Святых.

В период буйства коронавируса в регионе — с апреля по 31 декабря 2020 года — был введён мораторий на ограничения подачи коммунальных услуг и начисление пени за просрочки платежей. Это было сделано в целях поддержки населения в период пандемии, когда многие были вынуждены уйти на самоизоляцию, а некоторые и вовсе потеряли работу. Эта поблажка перестанет действовать 1 января 2021 года.

Согласно закону, отключить электроэнергию поставщик вправе, если абонент накопил долг, в 2 раза превышающий норматив потребления. Свет включат, когда задолженность будет погашена частично или полностью.

«Мы не вправе допустить энергетический коллапс, именно поэтому введение ограничения — мера вынужденная, но в данном случае крайне необходимая. Во избежание введения ограничения призываем всех потребителей погасить долги в ближайшее время», — прокомментировал директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Энергопоставщик также отметил, что отключения — это крайняя мера. Ранее всех должников неоднократно информировали о необходимости погашения долгов. Чтобы не остаться 1 января без света, всех, кто получил такое уведомление, просят заблаговременно рассчитаться с «Уралэнергосбытом».