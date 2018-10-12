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/ Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей

Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей

Прямая трансляция события пройдет на сайте 1obl.tv.
сегодня в 07:25
  |  Общество

В этом году Челябинская Областная Клиническая Больница празднует круглую дату. Главное медицинское учреждение региона отметит свой 80-летний юбилей. Как рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия, в программе не только поздравление лучших врачей больницы, но и выступление именитых артистов.

Юбилей — это всегда подведение итогов. Мы можем вспомнить прошлое, оценить настоящее и даже заглянуть в будущее, увидеть перспективу развития уникального для Урала многопрофильного лечебно-профилактического учреждения — Челябинской областной клинической больницы. — рассказали организаторы концерта.

Праздничное мероприятие состоится сегодня, 12 октября. Начало концерта запланировано на 17:00. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте 1obl.tv.

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