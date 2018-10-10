/ Паллиативное отделение открылось в больнице Верхнеуральска

Своевременную помощь теперь смогут получить около 250 пациентов.

Отделение паллиативной медицины на 10 коек открылось в Верхнеуральске Челябинской области. Расположилось оно на базе бывшего отделения гинекологии, которое переехало в блок здания, ранее занимаемый роддомом. Отмечается, что до этого служба паллиативной помощи располагалась только на территории Петропавловской участковой больницы, и была представлена отделением сестринского ухода на 13 коек. Для нового же отделения были закуплены кровати, каталки, кресла-каталки, а также сопутствующие медицинские изделия.

Ежегодно в отделении сестринского ухода на базе Петропавловской участковой больницы получали медицинскую помощь, не требующую круглосуточного наблюдения врача, порядка 350 человек. С открытием отделения паллиативной медицинской помощи в Верхнеуральске еще порядка 250 человек смогут получить паллиативную медицинскую помощь круглосуточно. Для нового отделения специально подготовлены кадры, по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи и своевременного и адекватного обезболивания прошли обучение невролог, онколог, хирург и терапевт. — рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи минздрава Челябинской области Александр Шамин.

Отметим, для оказания паллиативной помощи жителям Челябинской области на территории региона работает 198 коек круглосуточного наблюдения врача и 320 коек сестринского ухода, в том числе 25 коек для оказания паллиативной медицинской помощи детям в Челябинском и Магнитогорском городских округах. Также в Челябинской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам организации обезболивающей терапии и паллиативной помощи для взрослых и детей.

Телефон для взрослого населения: 8-(351)-729−25−11 и почтовый ящик.

Для детского населения: 8-(3519)-20−36−34 (круглосуточно), 8-(351)-245−25−11 (в рабочее время), адрес электронной почты.