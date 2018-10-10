Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.4 -0.57 76.21 -0.78
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Паллиативное отделение открылось в больнице Верхнеуральска

Паллиативное отделение открылось в больнице Верхнеуральска

Своевременную помощь теперь смогут получить около 250 пациентов.
сегодня в 12:58
  |  Общество

Отделение паллиативной медицины на 10 коек открылось в Верхнеуральске Челябинской области. Расположилось оно на базе бывшего отделения гинекологии, которое переехало в блок здания, ранее занимаемый роддомом. Отмечается, что до этого служба паллиативной помощи располагалась только на территории Петропавловской участковой больницы, и была представлена отделением сестринского ухода на 13 коек. Для нового же отделения были закуплены кровати, каталки, кресла-каталки, а также сопутствующие медицинские изделия.

Ежегодно в отделении сестринского ухода на базе Петропавловской участковой больницы получали медицинскую помощь, не требующую круглосуточного наблюдения врача, порядка 350 человек. С открытием отделения паллиативной медицинской помощи в Верхнеуральске еще порядка 250 человек смогут получить паллиативную медицинскую помощь круглосуточно. Для нового отделения специально подготовлены кадры, по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи и своевременного и адекватного обезболивания прошли обучение невролог, онколог, хирург и терапевт. — рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи минздрава Челябинской области Александр Шамин.

Отметим, для оказания паллиативной помощи жителям Челябинской области на территории региона работает 198 коек круглосуточного наблюдения врача и 320 коек сестринского ухода, в том числе 25 коек для оказания паллиативной медицинской помощи детям в Челябинском и Магнитогорском городских округах. Также в Челябинской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам организации обезболивающей терапии и паллиативной помощи для взрослых и детей.

Телефон для взрослого населения: 8-(351)-729−25−11 и почтовый ящик.

Для детского населения: 8-(3519)-20−36−34 (круглосуточно), 8-(351)-245−25−11 (в рабочее время), адрес электронной почты.

Общество
Челябинские художники разрисовали стены детской больницы
24.09.2018
Челябинские художники разрисовали стены детской больницы
Общество
В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капремонт
18.09.2018
В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капремонт
Происшествия
Двое мужчин попали в больницу после неудачного похода в баню на Южном Урале
11.09.2018
Двое мужчин попали в больницу после неудачного похода в баню на Южном Урале
Происшествия
36-летняя женщина попала в больницу после «встречи» с троллейбусом в Миассе
  
10.09.2018
36-летняя женщина попала в больницу после «встречи» с троллейбусом в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Скалолазка из Миасса вошла в список сильнейших спортсменов на юношеских Играх
сегодня в 14:13
Скалолазка из Миасса вошла в список сильнейших спортсменов на юношеских Играх
Общество
Тонну санкционного сыра уничтожили таможенники Челябинска
  
сегодня в 14:08
Тонну санкционного сыра уничтожили таможенники Челябинска
Общество
Председатель движения «За возрождение Урала» прокомментировал единовременную выплату для пенсионеров
сегодня в 13:48
Председатель движения «За возрождение Урала» прокомментировал единовременную выплату для пенсионеров
Общество
Паллиативное отделение открылось в больнице Верхнеуральска
сегодня в 12:58
Паллиативное отделение открылось в больнице Верхнеуральска
Общество
Похолодания идут на Южный Урал
сегодня в 12:36
Похолодания идут на Южный Урал
Общество
В Челябинске разработали дизайн-код для вывесок
сегодня в 12:12
В Челябинске разработали дизайн-код для вывесок
Общество
Границы южноуральских аграрных участков определили на выставке в Москве
сегодня в 11:57
Границы южноуральских аграрных участков определили на выставке в Москве
Общество
Новое имя для аэропорта предлагают выбрать челябинцам
сегодня в 11:45
Новое имя для аэропорта предлагают выбрать челябинцам
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6