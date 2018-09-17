/ Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления

Обстоятельства устанавливают следователи.

На саткинскую котельную, где 17 сентября получили травмы несколько рабочих, прибыли сотрудники следственного комитета. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего ЧП. По предварительной информации, травмированные работники участвовали в запуске системы отопления. В это время произошел порыв.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, женщина находится в лечебном учреждении с ожогами от горячей воды. — проинформировал сайт «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, сегодня стало известно, что три работника саткинской котельной доставлены в местную больницу. Одного врачи оставили под наблюдением, а двух решили транспортировать в челябинский ожоговый центр из-за тяжести повреждений.