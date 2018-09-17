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Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления

Обстоятельства устанавливают следователи.
сегодня в 16:48
  |  Происшествия

На саткинскую котельную, где 17 сентября получили травмы несколько рабочих, прибыли сотрудники следственного комитета. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего ЧП. По предварительной информации, травмированные работники участвовали в запуске системы отопления. В это время произошел порыв.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, женщина находится в лечебном учреждении с ожогами от горячей воды. — проинформировал сайт «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, сегодня стало известно, что три работника саткинской котельной доставлены в местную больницу. Одного врачи оставили под наблюдением, а двух решили транспортировать в челябинский ожоговый центр из-за тяжести повреждений.

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