/ Мощность батарей уменьшат в Челябинске

Горожане пожаловались на слишком высокую температуру в квартирах.

В первые дни октября во всем Челябинске дали тепло. Батареи стали горячими, в то же время температура воздуха на улице повысилась. Челябинцы начали открывать балконы и окна, чтобы в помещениях стало прохладнее. Некоторые испугались, что придется платить за тепло в несколько раз больше, потому что батареи работают на полную. Глава Челябинска всех успокоил: высоких счетов не будет.

Вне зависимости от количества тепла, есть определенный тариф. А то, что выставили максимум, факты действительно есть. Я попрошу еще раз поговорить с теплоснабжающими компаниями по поводу градусов теплоносителя. Но жар же костей не ломит, хуже, когда тепла не хватает. — рассказал сайту «Первый областной» мэр Евгений Тефтелев.

Известно, что 2 дома в Курчатовском районе и 15 домов в Советском пока остаются без тепла. Кроме того, решается вопрос с обогревом военкомата Ленинского района. Вопросы решаются совместно с главами районов и городской администрацией.

Добавим, что Евгений Тефтелев, традиционно, спрогнозировал первый снег в Челябинске. По данным градоначальника, осадки нужно ждать 13 октября.