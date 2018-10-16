/ Отопительный сезон стартовал в Челябинской области без срывов

Комиссия выдает паспорта готовности.

Отопление в жилых домах и соцобъектах Челябинской области появилось 1 октября. Сезон начался без срывов, планомерно и слажено. Работы возникали только по отдельным зданиям. Например, в Чебаркуле ремонтировали систему отопления в школе № 76, поэтому там батареи нагрелись позже. Однако сегодня все пришло в норму.

Сейчас забота глав всех населенных пунктов Челябинской области — получение паспорта готовности.

Уральским управлением Ростехнадзора проводится проверка готовности к теплосезону муниципальных образований. По приказу Минэнерго, она идет до 15 ноября. За первую половину октября Ростехнадзор проверил 22 муниципальных образования. По итогам проверки паспорта получили девять: Верхнеуфалейский, Кыштымский, Снежинский, Усть-Катавский городские округа, Еткульский Октябрьский, Сосновский, Нязепетровский, Уйский муниципальные районы. Все поселения, которые находятся в составе этих муниципальных образований, готовы к отопительному сезону. Еще 18 поселений получили паспорта готовности в других районах Челябинской области. — сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Отметим, в этом году Троицк получает отопление от новой котельной, достроенной в 2018-м.