/ Сразу в 26 домов Металлургического района вернется тепло

Жильцы, спасаясь от холодов, спали в одежде и постоянно включали обогреватель.

Жители Металлургического района скоро забудут, что значит мерзнуть в квартире. Как раз в дни аномальных заморозков лишилась проблема с отоплением сразу 26 домов на улицах Социалистической, Мира, Обухова, Коммунистической и Румянцева. Выделили деньги для закупки в эти дома циркуляционных насосов. Они помогут восстановить температурный режим, ведь насосы — одна из главных составляющих системы отопления.

Ранее жильцы проблемных домов выживали только со включенными обогревателями, из-за чего плата за электроэнергию была высокой. Дети постоянно болели. Укладывать их спать приходилось одетыми. Решился вопрос при участии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и депутата Андрея Барышева.

Беда еще и в том, что в Металлургическом районе много старых домов, изношенные сети, которые нуждаются в замене. Жители приходили в мою общественную приемную, писали обращения, жалобы. Конечно, проблема острая, требует безотлагательного решения. Уже сегодня можно говорить о конкретных результатах — на решение губернатор выделил средства, и в домах появится тепло. — сообщил сайту «Первый областной» депутат Госдумы Андрей Барышев.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на решение проблемы с отоплением 6,5 миллионов рублей.