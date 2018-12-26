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/ Сразу в 26 домов Металлургического района вернется тепло

Сразу в 26 домов Металлургического района вернется тепло

Жильцы, спасаясь от холодов, спали в одежде и постоянно включали обогреватель.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Жители Металлургического района скоро забудут, что значит мерзнуть в квартире. Как раз в дни аномальных заморозков лишилась проблема с отоплением сразу 26 домов на улицах Социалистической, Мира, Обухова, Коммунистической и Румянцева. Выделили деньги для закупки в эти дома циркуляционных насосов. Они помогут восстановить температурный режим, ведь насосы — одна из главных составляющих системы отопления.

Ранее жильцы проблемных домов выживали только со включенными обогревателями, из-за чего плата за электроэнергию была высокой. Дети постоянно болели. Укладывать их спать приходилось одетыми. Решился вопрос при участии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и депутата Андрея Барышева.

Беда еще и в том, что в Металлургическом районе много старых домов, изношенные сети, которые нуждаются в замене. Жители приходили в мою общественную приемную, писали обращения, жалобы. Конечно, проблема острая, требует безотлагательного решения. Уже сегодня можно говорить о конкретных результатах — на решение губернатор выделил средства, и в домах появится тепло. — сообщил сайту «Первый областной» депутат Госдумы Андрей Барышев.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на решение проблемы с отоплением 6,5 миллионов рублей.

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Комментарии

Вера Дмитриевна
17:41, 26.12.2018
"...лишилась проблема с отоплением сразу 26 домов"...??? Может решилась? Вы же написали Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на решение проблемы с отоплением 6,5 миллионов рублей.

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