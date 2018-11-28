/ Автоледи на иномарке пострадала в результате аварии в Аргаяшском районе

58-летняя женщина превысила скорость, выехала на встречку, а там столкнулась с «Газелью».

Автоледи на «Киа Рио» стала виновницей ДТП на территории Аргаяшского района. Инцидент произошел во вторник, 27 ноября, около 16 часов вечера. 58-летняя женщина превысила скорость, выехала на встречку, где столкнулась с «Газелью», за рулем которой был 55-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

Основной удар пришелся в правый бок корейской иномарки, из-за чего у нее повредилась правая задняя дверь, задний бок и правая задняя фара. У «ГАЗели» же от удара в «Киа» смяло переднюю часть.