/ «Умные» трамваи следят за пассажирами в Магнитогорске

Оборудованный камерами и записывающими устройствами транспорт вышел в рейс.

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15 обновленных вагонов вышло на маршруты в Магнитогорске. Трамваи стали экспериментальной площадкой для системы «Умный город». Второй по величине город на Южном Урале стал первой испытательной площадкой. Подобный проект впервые реализуется не только в Челябинской области, но и в России.

Восемь видеокамер, из которых две находятся снаружи, остальные внутри. Две камеры в кабине: одна снимает водителя в момент движения, другая служит как видеорегистратор. Остальные рассматривают площадки посадочные для удобства водителей. Все это записывается. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Правобережного трамвайного депо Магнитогорска Константин Петров.

Также трамваи оснащены звукозаписывающими устройствами. Техническое оснащение вагонов полезно в нескольких случаях — при дорожных происшествиях, актах вандализма и поиске забытых вещей. Записи хранятся в течение 3 суток. Этого времени, как правило, достаточно для разбирательств в происшествиях.