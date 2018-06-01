/ Челябинец влез в милионные долги, желая устроиться вахтером

Мужчина долго скрывал финансовые проблемы от близких и теперь ищет таких же пострадавших.

Житель Челябинска остался без работы и с кредитом в полтора миллиона рублей. Об этом сайту «Первый областной» рассказала жена пострадавшего. Женщина уверена, что ее супруг попал под влияние работодателей-обманщиков. Как рассказала Елена Кленина, несколько месяцев назад муж искал работу. Ему предложили вакансию вахтера, но перед этим нужно было пройти обучение. Елена рассказала, что эти курсы не были бесплатными, но мужчину факт не остановил. В итоге, как говорит челябинка, мужчине предложили другую должность — рекрута, набирающего людей для обучения.

Они вначале говорили, что нужно искать рекрутов. Листовки раздавать, рекламу давать. Под мужем должны были находиться 5 человек, тогда бы, якобы, пошел доход. Сначала муж был бодренький. Но у него ничего не получилось. Он взял кредитов на 1 миллион 600 тысяч рублей, чтобы искать новых людей. Про это я узнала где-то 1,5 месяца назад. Выплачивал он их деньгами со страховки, которую на несколько месяцев оформили в этой компании, оставшуюся часть денег приносил домой и говорил, что это зарплата. — пояснила сайту «Первый областной» челябинка Елена Кленина.

Когда пришлось во всем сознаться, у мужчины произошел срыв. Он даже на несколько дней ушел из дома. Однако вернулся, и теперь совместно с женой пытается решить возникшую денежную проблему.

Компания, которую винит Елена, называется Tiens, или «Тяньши». Она позиционирует себя как торговое представительство фирмы из Китая, производящей и продающей все — от пищевых добавок до средств для уборки. Они открыты для всех и рады новым клиентам и работникам. Но объяснить произошедшую ситуацию корреспонденту отказались.

Не звоните мне больше. Это страшная женщина, которая обратилась к вам. Разговаривайте с ней сами. — ответила сайту «Первый областной» Лидия Тараскина, которую пострадавшая сторона называет «куратором».

На официальном сайте компании «Тяньши» сказано, что их бизнес открывает большие возможности. Вся продукция, которую они продают, сертифицирована, все договоры «чистые». Все тренинги и консультации необходимы исключительно для постоянного развития сотрудников компании.

Продвижение продукции «Тяньши» и ведение бизнеса невозможно без постоянного роста и развития дистрибьюторов. Продуманная система тренингов и консультаций об уникальных свойствах продукции, возможностях продвижения бизнеса постоянно мотивируют дистрибьюторов добиваться поставленных целей. Компания проводит промоушен-акции, внедряет новые методы стимулирования рынка, осуществляет уникальную Мотивационную программу, цели которой — быстрое развитие бизнеса дистрибьютора и эффективное достижение результатов. — сообщается на официальном сайте компании.

В Интернете о «Тяньши» неоднозначные отзывы. Одни пишут, что их обманом заманивали на тренинги и заставляли платить деньги, другие сообщают, что никого не принуждали работать в компании. Деньги за тренинги возвращали, если по итогу работа интерес не вызвала. Известно также, что за пару лет существования в Челябинске компания сменила несколько локаций.

Что касается Елены Клениной, которой с мужем предстоит вернуть банку 1 миллион 600 тысяч рублей, женщина просит помощи. Она хочет найти людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации в тот период, когда связались с фирмой «Тяньши». Женщина и ее муж намерены подать коллективный иск в прокуратуру. Связаться с женщиной можно по электронной почте: klen-lenun@mail.ru.