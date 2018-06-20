/ «Я встаю на их сторону». Губернатор поддержал противников уплотнительной застройки в «Парковом-2»

Борис Дубровский требует пресечь подобную практику.

Глава Челябинской области занялся проблемой жителей нового микрорайона «Парковый-2». Застройщики рассматривают возможность возведения дополнительных домов, не предусмотренных первоначальным планом. Борис Дубровский поддержал граждан.

Эмоции граждан справедливы и объективны, я встаю на их сторону. Люди столкнулись с разрывом между тем, что им обещали при покупке квартиры, и тем, что реализуется на самом деле. Я рассматриваю это как недобросовестность, не могу поддержать эту практику и никогда с нею не соглашусь. Все время приходится сталкиваться с желанием застройщика воткнуть очередной дом вместо детского садика, это недопустимо. Не думаю, что развитие современного Челябинска должно осуществляться через уплотнительную застройку. Требую провести полную ревизию всей разрешительной документации: максимально публично, открыто, профессионально. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области взял проблему на контроль. Через месяц Борис Дубровский вернется к ее проверке.

По итогам сегодняшней встречи с жителями принят ряд решений:

1. Проект застройки и экспертиза должны быть доработаны, проведена полная ревизия разрешительной документации;

2. По проекту должны быть проведены повторные публичные слушания;

3. В микрорайоне должна быть построена многоуровневая парковка для автомобилей, в противном случае ни о какой уплотнительной застройке речи в этом микрорайоне идти не может;

4. Представитель жителей микрорайона «Парковый-2» войдет во все рабочие группы, изучающие ситуацию в микрорайоне;

5. Будет введен запрет на движение строительных самосвалов через жилой микрорайон. Движение техники должно осуществляться в соответствии с разрешительной документацией.

6. Уплотнительная застройка за счет территории и объектов, где будут размещаться в будущем детские садики, недопустима.