/ «Мы, извиняюсь, не в Японии». Борис Дубровский предложил не экономить место при строительстве домов

Губернатор поручил минстрою пересмотреть подход к возведению микрорайонов.

Губернатор встал на защиту жителей микрорайона Парковый-2 и привел в пример страну восходящего солнца. Челябинцы привлекли внимание главы региона к стройке дополнительных домов, которых изначально не было в планах. Теперь новые многоэтажки собираются возвести на том месте, где должен был расположиться детский сад. Борис Дубровский справедливо заметил, что земли вокруг еще непозволительно много, и предложил вступить в диалог с людьми.

Мы, извиняюсь, не в Японии, у нас земли-то полно, много. Мы не в Японии, где все нужно уплотнить и друг на друге построить. Могут быть и должны быть другие подходы к организации современной городской среды, особенно в новых районах, к которым точно относится Парковый-2. Прошу Сергея Вернеровича Шаля с министерством строительства и инфраструктуры на основе этой ситуации в целом пересмотреть свои подходы по комплексному возведению микрорайонов, чтоб не допустить уплотнительной застройки там, где нет для этого основания. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Теперь проблему также будет решать и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Чиновники намерены включиться в подготовку повторных слушаний, а после этого - положить на стол главы региона доклад о том, какую работу удалось проделать.