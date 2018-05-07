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/ Бывшие супруги помирились, чтобы не платить долги

Бывшие супруги помирились, чтобы не платить долги

Муж и жена в разводе отказались от взаимных претензий.
сегодня в 13:34
  |  Общество

Житель Чебаркуля не смог продать квартиру из-за долга по алиментам в 100 тысяч рублей. Он обратился к приставам за разъяснениями. Оказалось, что его экс-супруга, которой он обязан был выплатить деньги, тоже является должницей. Ее долг перед бывшим мужем после раздела совместно нажитого имущества оказался примерно сопоставимым по сумме — 100 тысяч рублей. Чебаркульцев убедили отказаться от претензий друг к другу.

Побеседовав с заявителем, судебные приставы вызвали обоих в отдел, где убедили их простить долги друг друга и продолжить воспитывать ребенка без взаимных претензий. Тем более что отец не отлынивал ни от посильной помощи дочери, ни от общения с ней. А долг накопился в связи с его увольнением и непростым поиском новой работы. — уточнили в УФССП по Челябинской области.

Сейчас чебаркулец нашел работу и пообещал, что алименты будут поступать без задержек. Экс-супруги написали расписку об отсутствии претензий. Исполнительные производства были окончены.

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