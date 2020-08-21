Помощь в поиске жительницы Забайкальского края оказывают челябинские полицейские

Два месяца женщину ищут по всей России.

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Два месяца назад в Забайкальском крае пропала женщина. 18 июня Марина Резинкина ушла из дома и с тех пор нет никакой информации о ее местонахождении.

Поэтому челябинские полицейские решили помочь своим коллегам и оказывают содействие в поисках женщины 1989 года рождения.

На вид ей 25-30 лет, ее рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения. У пропавшей голубые глаза и темно-русые волосы. Из особых примет: невнятная и картавая речь. Марина Резинкина имеет психическое расстройство. Также у нее правый глаз немного косит вправо.

На момент исчезновения была одета в фиолетовую футболку с белой надписью на груди, трико домашнее белого цвета с изображением звезд и месяцев синего цвета и кеды коричнево-белого цвета.

«Известно, что разыскиваемая стремилась уехать попутным транспортом в Амурскую область, где ранее проживала в поселке городского типа Ерофей Павлович, однако в пространстве не ориентируется», — сообщили в ГУ МВД.



Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, просим сообщить об этом по телефону УМВД России по Забайкальскому краю: 8 (302-2) 23-57-08 либо 102.