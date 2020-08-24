Пенсионерку, пропавшую возле озера Калды, обнаружили сотрудники МЧС

Челябинка находилась недалеко от деревни Чишма.

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В Челябинской области завершили поиски 61-летней Ирины Шабалиной. По информации от пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, женщина уже найдена и находится в безопасности.

«Группировка из 14 единиц техники и 75 сотрудников МЧС, МВД, спасателей Поисково-спасательной службы области, лесников и волонтеров осуществляла поиски. К работе были привлечены беспилотные летательные аппараты, кинологические расчеты и квадроциклы. В 12.30 сегодня женщина была найдена в одном километре севернее деревни Чишма. По предварительным данным, она была обнаружена сотрудниками СПСЧ при переезде с одного квадрата поиска в другой.», — сообщили сайту «Первый областной» в ведомстве.

Напомним, что объявление о пропаже своей матери в социальных сетях разместила дочь Ирины. В нем было сказано, что вместе с мужем Ирина Шабалина отправилась в лес недалеко от озера Калды. В лесу они разделились, а к назначенному времени женщина не вышла к автомобилю.



