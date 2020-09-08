«Не знаем, что делать»: больного щенка подбросили в туалет одного из офисов Челябинска

Сейчас малышу нужна помощь неравнодушных людей.

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Накануне в Челябинске произошла страшная и грустная история. В туалет одного из офисов неизвестные подкинули больного щенка. На нём был шнурок, на котором висела записка с некоторой информацией о щенке и просьбой приютить и накормить животное. Неравнодушные сотрудницы не смогли оставить щенка умирать и сразу же повезли в ветеринарную клинику.

«Щенок не ест, не пьёт, встать на лапки не может, всё время лежит. В записке было написано, что это щенок породы испанский ротвейлер, что ему три месяца и он нуждается в еде и доме. Также было написано, чтобы не отдавали в приют. И, судя по всему, таких щенков несколько, но нам подбросили только одного. Где остальные — не знаем. Забрать щенка к себе мы, к сожалению, не можем»,— рассказала сайту «Первый областной» неравнодушная сотрудница офиса Ксения.

В ветеринарной клинике, куда девушки привезли малыша, осмотрели щенка, поставили страшный диагноз «бабезиоз» и в срочном порядке разыскивают донора для переливания крови, поскольку у него уже развилась анемия. На первые необходимые процедуры и передержку спасительницы потратили уже более трёх тысяч рублей. Но забирать больного щенка из ветеринарной клиники нельзя, ему нужна помощь, поэтому девушки просят всех неравнодушных помочь малышу.

Если вы готовы оказать любую помощь, пожалуйста, свяжитесь с Ксенией для уточнения необходимой информации по телефону: +7 (951) 111-26-05.