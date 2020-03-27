Из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске введен режим ЧС

Алексей Текслер в утреннем заявлении сообщил, что следов взрывчатых веществ на месте не было.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в Магнитогорске вчера, 26 марта, вечером был введен режим ЧС. На данный момент в больницах города находятся двое пострадавших во время взрыва в жилом доме.

«Полуторагодовалый ребенок Илья находится сейчас в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное и невозможное. Идет постоянный видеоконтакт с врачами в Челябинске. Есть еще один пострадавший, это человек с травмами средней степени тяжести, мужчина 1963 года рождения», — отметил глава региона.

Причиной взрыва и последующего возгорания, в результате которого погибли два человека, по предварительным данным газовый баллон.

«Произошло возгорание в результате взрыва газовоздушной смеси. Следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Повреждены квартиры 2 и 3 этажа, балконы 4 и 5 этажей. Погибло два человека: женщина 1951 года рождения и ребенок 2006 года рождения», — сообщает глава региона.

В Магнигорске был задержан родственник погибших людей, который принес в квартиру газовый баллон.

В данный момент дом осматривают специалисты, чтобы вынести решение о его дальнейшей эксплуатации. В школе № 36 организован оперативный штаб, которым руководит глава города Сергей Бердников. 16 жильцов дома находятся в пунктах временного размещения, остальные обратились за помощью к родственникам или друзьям. Для оказания психологической помощи работают 7 психологов.

«Будет оказана вся помощь, в том числе и финансовая. Решение о выплате членам семьи погибших принято, речь идет о выплате в размере 1 миллиона рублей на одного человека. Выплата в связи с причинением вреда здоровью: тяжкого среднего вреда — 400 тысяч рублей. Помощь тем, кто утратил имущество зависит от количества. Частичная утрата — 50 тысяч рублей, полная — 100 тысяч рублей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ситуация находится под личным контролем главы региона.Телефон горячей линии оперативного штаба в школе №36 (улица Галиуллина, 21/1): 8 (3519) 33-03-22.

