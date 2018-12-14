/ В группе риска по наркомании оказались 12,8% южноуральских школьников

Такая статистика была озвучена на заседании антинаркотической комиссии.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание антинаркотической комиссии. Во время обсуждения были подняты вопросы о результатах тестирования школьников-старшеклассников на употребление наркотиков.

Само психолого-педагогическое тестирование было добровольным и проводилось с целью профилактики употребления запрещенных веществ. Всего было охвачено порядка 100 тысяч учащихся с 8 по 11 классы всех муниципальных образований.

Полученные в ходе тестирования результаты свидетельствуют, что все меньше детей попадают в группу риска. Так, результаты 2018 года — 12,8%, что на 3,2% ниже, чем в прошлом. Участие в тестировании также принимали студенты колледжей, техникумов и вузов.

Впрочем, есть и повод задуматься: несмотря на анонимность теста, в нем приняли участие 95,3% процента учащихся. Из оставшихся 4,7% порядка 2% не охвачены по объективным причинам, а 2,6% оформили официальный отказ. При этом задачей теста было не дать ответ на вопрос об употреблении наркотиков, а определить индивидуальные психологические особенности и склонность каждого школьника.

Я думаю, что руководители образовательных учреждений прежде всего сами заинтересованы в том, чтобы понимать объективную ситуацию. Наша общая задача — за всеми этими цифрами видеть конкретного ребенка и вовремя вытащить его из беды. — подчеркнул Борис Дубровский.

Исследование определило, что чаще всего причинами наркопотребления становятся стрессовые состояния, низкая самооценка и неверие в себя, потребность в познании нового, высокое напряжение и тревожность, давление со стороны взрослых, конфликты в семье. Результаты теста были переданы в Министерство здравоохранения региона, а также в правоохранительные органы. В учреждениях с большим количествам группы риска проведена профилактическая беседа, а всем учащимся предложено добровольно пройти химико-токсикологическое тестирование на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тесте не приняли участие около 59% школьников и студентов.

Борис Дубровский дал положительную оценку проведенной работе, а также отметил, что органам исполнительной власти и местного самоуправления совместно с правоохранительными ведомствами предстоит еще очень большая работа в этом направлении. Главная цель — отойти об обобщения и усредненных данных и достучаться до каждого ребенка.