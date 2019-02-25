/ Задержанный в Москве экс-омбудсмен остается на свободе

Следователь сам отозвал ходатайство о заключении под стражу.

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области отпустили из зала суда. Алексей Севастьянов остался под подпиской, а ходатайство об аресте отозвал сам следователь. За шесть дней в изоляторе экс-обмудсмену так и не предъявили обвинение, поэтому юрист считает, что дело закроют. Но следственные действия продолжаются, известно, что причиной задержания стало покушение на крупное мошенничество. Правозащитники при этом не исключают версии, что дело может быть политическим.

Он сказал сам в суде о том, что 27 уголовных дел возбуждалось на него и на членов его семьи. Я так думаю, что это преследование по политическим мотивам, исключительно за правозащитную деятельность. Это просто психологическое давление. — прокомментировала радио «Business FM Челябинск» правозащитница Валерия Приходкина.

Напомним, Алексея Севастьянова задержали в Москве 21 февраля, 22 числа его доставили в Челябинск.