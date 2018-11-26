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сегодня в 17:37
До и после. Как менялись города России с проведением саммитов ШОС?
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/ Полкило наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции у южноуральцев

Полкило наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции у южноуральцев

Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.
сегодня в 13:37
  |  Происшествия
564 грамма марихуаны изъяли полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте за прошедшую неделю. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух мужчин.

Сначала в ходе личного досмотра пакет с растительным веществом был обнаружен у 27-летнего жителя Коркино. Похожее вещество было найдено полицейскими при осмотре машины 37-летнего жителя Копейска.

Оба наркотика были изъяты и направлены на исследование. В соответствии с заключением экспертов установлено, что в обоих случаях изъятым веществом является растительное наркотическое средство марихуана. Вес наркотика в первом случае составил 170 граммов, во втором — 394 грамма. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении каждого из злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 2 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальный срок наказания по ней составляет от трех до десяти лет лишения свободы.

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