/ Полкило наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции у южноуральцев

Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

564 грамма марихуаны изъяли полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте за прошедшую неделю. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух мужчин.

Сначала в ходе личного досмотра пакет с растительным веществом был обнаружен у 27-летнего жителя Коркино. Похожее вещество было найдено полицейскими при осмотре машины 37-летнего жителя Копейска.

Оба наркотика были изъяты и направлены на исследование. В соответствии с заключением экспертов установлено, что в обоих случаях изъятым веществом является растительное наркотическое средство марихуана. Вес наркотика в первом случае составил 170 граммов, во втором — 394 грамма. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении каждого из злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 2 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальный срок наказания по ней составляет от трех до десяти лет лишения свободы.