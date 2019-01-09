/ Житель Уфы, перевозивший марихуану в пассажирском поезде, предстанет перед судом в Челябинске

У мужчины было обнаружено 14 граммов наркотического вещества.

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте завершили расследование дела, возбужденного в отношении жителя Уфы, перевозившего марихуану в пассажирском поезде. В октябре прошлого года при сопровождении поезда № 87 «Нижневартовск-Самара» был выявлен 26-летний мужчина. Он следовал от Пыть-Яха до Уфы и курил в тамбуре вагона. При виде сотрудников полиции мужчина растерялся и спрятал посторонний предмет в карман брюк.

В ходе наружного осмотра у мужчины полицейскими были обнаружены и изъяты курительная трубка и стеклянная баночка с остатками растительного вещества. В вещах, принадлежащих данному гражданину, транспортными полицейскими обнаружены и изъяты два полимерных пакета, в которых находилось 22 свертка с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной, общей массой 14,18 грамма. Подозреваемый пояснил, что приобрел данное вещество для личного употребления через сеть Интернет в городе Пыть-Яхе. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в Кунашакский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.