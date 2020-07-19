На Тургояке вторые сутки горит лес

На территории Миасского городского округа уже введен режим ЧС.

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Жара, которая накрыла Челябинскую область, дает о себе знать. За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 15 лесных пожаров. И большая часть из них произошло на территории Миасского городского округа.

Отмечается, что на территории Тургоякского участкового лесничества лес горит на территории 90 гектаров, его тушат уже вторые сутки. В ликвидации пожара задействовано 162 человека и 42 единицы техники.

«Тушение затруднено по причине тяжелых погодных условий, кроме того, горит в скалистой местности. Задействованы работники лесного хозяйства: Сосновского, Чебаркульского, Пластовского, Саткинского, Златоустовского ЛПС и арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС России по Челябинской области», — сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

И с сегодняшнего дня, 19 июля, на подъезд к Тургояку перекрывают все ключевые дороги. А всех отдыхающих на «уральском Байкале» попросят покинуть территорию. На суше и на воде будут работать патрульные группы.

Напомним, что также с сегодняшнего дня на территории Миасса из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посещать леса в это время запрещено, все нарушители будут уголовно наказываться.

Всего, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 469 лесных пожаров на площади 2741 гектаров. Также особый противопожарный режим продолжает действовать в Брединском, Карталинском, Аргаяшском, Пластовском, Увельском муниципальных районов, Миасском городском округе и городе Челябинске.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.