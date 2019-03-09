/ Полмиллиона рублей украли из магазина в Сатке

Инцидент произошел в ночь на 8 марта.



В Сатке из магазина дешевых товаров украли более полумиллиона рублей. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 8 марта.

По информации СМИ, неизвестные проникли в один из магазинов по продаже дешевых товаров, с помощью лома и кувалды взломали сейф, а затем забрали все деньги и скрылись. Пропажу заметили утром, когда пришли открывать торговую точку.

Грабителей уже ищут сотрудники полиции. Органами правопорядка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, что максимальный срок наказания составляет до 6 лет лишения свободы.