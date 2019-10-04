«Нефтяные магнаты» Челябинска попались на незаконном сливе топлива

За два года 14 человек накачали 8 тысяч тонн чужого «черного золота».

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«Нефтяные магнаты» Челябинска попались на незаконном сливе топлива

За два года 14 человек накачали 8 тысяч тонн чужого «черного золота».

В Челябинской области будут судить группу преступников, укравших 8 тысяч тонн нефти. 14 человек орудовали на магистральных нефтепроводах. Они обвиняются по нескольким статьям, среди которых кража и самовольное подключение к нефтепроводам. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

«Следствием установлено, что в течение 2016-2017 гг. обвиняемые через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах „Уфа-Петропавловск“, „Уфа-Омск“, „Нижневартовск-Курган-Куйбышев“ похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей. По ходатайству следователя СК судом произведён арест недвижимого имущества обвиняемых: квартир и земельных участков, автомобилей и денежных средств, находящихся на банковских счетах», — сообщили в Следственном управлении СК по Челябинской области.

Следователи провели более 10 экспертиз и допросили больше 50 человек для доказательства причастности этой компании к преступлению. К делу были подключены сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

На данный момент дело о краже нефти передано в суд.