/ В Челябинской области участковый, находясь в отпуске, задержал похитителя

Мужчина пытался скрыться чугунными канализационными люками.

Неизвестный мужчина в Челябинской области пытался похитить 8 чугунных канализационных люков. Остановить злоумышленника помог участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Копейску, которому позвонил житель поселка Октябрьский, сообщивший о хищении люков.



Несмотря на позднее время суток и то, что участковый уполномоченный находился в отпуске, он выехал по указанному адресу и задержал жителя города Коркино, 1991 года рождения, который совершил хищение 8 чугунных крышек канализационных люков. Приехавшая позднее, следственно-оперативная группа ОМВД доставила мужчину в отдел полиции. Задержанный пояснил, что планировал сдать крышки в пункт приема металла, а деньги потратить на личные нужды. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.