/ Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте

Изначально девушка хотела заработать на фотосъемке.

Жительница Златоуста стала жертвой мошенников. 22-летняя девушка решила подзаработать, разместив в интернете объявление об услугах фотографа. Ей позвонил неизвестный и предложил принять участие в мероприятии, где будут разыгрываться мобильные телефоны. Там она и должна была выполнить роль фотографа. Также мошенник сказал девушке, что она тоже может принять участие в розыгрыше телефона, но перед этим необходимо перечислить ему деньги, чтобы мобильник был уже с оплаченной связью. Девушка не задумываясь перевела на три разных номера 11 500 рублей.

По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — комментируют в полиции.

Сейчас полицейские ищут злоумышленника и всех, кто может быть причастен к преступлению.