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/ Карта финансовых пирамид сбережет деньги россиян от мошенников

Карта финансовых пирамид сбережет деньги россиян от мошенников

Интерактивный проект создают ЦБ и правоохранители.
сегодня в 12:45
  |  Общество

Несмотря на большое количество информации об обмане финансовых пирамид, люди продолжают попадаться на уловки мошенников. Граждан обманывают, забирают у них все деньги, а затем оставляют ни с чем. Вычислить и наказать преступников сложно. Поэтому лучшее, что может сделать любой сознательный россиянин, не вкладываться в пирамиду.

Схема ее работы известна каждому: набираются клиенты, долгое время из них «вытягиваются» деньги, а затем компания исчезает или заявляет о невозможности вернуть приумноженные сбережения, и даже вложенную сумму. Правда, сегодня обманщики работают гораздо быстрее. Организации за несколько месяцев забирают у людей финансы и скрываются, не успевая привлечь внимание. Отличительная их особенность — отсутствие какой-либо информации на сайте Центробанка. Нет лицензии — перед вами мошенник.

Деньги забирают и в Интернете, прикрываясь интересными «хайповыми» проектами или популярными на сегодняшний день темами. Например, мошенники предлагают купить биткоины, поддержку сайта, программы для организаций, развитие бизнеса.

С распространением технологий затраты создателей схем сводятся к минимуму. Ведь когда в Интернете просят деньги будто бы на новые разработки, главное — обладать хорошими дизайнерскими либо презентационными навыками, чтобы сделать красивую картинку и продать ее. — цитирует портал «Город55» директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Забрать деньги из пирамиды практически невозможно. Название компании, имя директора и даже место регистрации меняется с большой скоростью. Так, раскрыв деятельность одной мошеннической организации, можно поднять целую цепочку связанных с ней компаний. Кстати, за первое полугодие 2018 года специалисты зафиксировали 45 финансовых пирамид и практически заблокировали 328 мошеннических сайтов. Но россияне все равно находят такие ресурсы.

Нам обещали денежную прибыль в 2% от суммы инвестиций ежедневно, если мы внесем 500 долларов на счет компании. Я взял кредит на 120 тысяч рублей и все их положил на счет через свой личный кабинет еще 20 ноября. Ни прибыль, ни свои деньги назад я не получил до сих пор. — рассказал челябинец Иван Отченаш.

Сегодня правоохранительные органы и Банк России составляют карту распространения нелегальной деятельности по стране. Использовать данные смогут и граждане, и сотрудники полиции.

Эксперты Ц Б в очередной раз говорят: не нужно гнаться за сверхприбылью. Лучше повысить свою финансовую грамотность. Если же вы все-таки стали жертвой мошенника, расскажите об организации и ее действиях в специальном разделе сайта ЦБ.

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