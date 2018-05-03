Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Грабитель лишил жительницу Магнитогорска сотен тысяч рублей и драгоценностей

Грабитель лишил жительницу Магнитогорска сотен тысяч рублей и драгоценностей

Злоумышленник вынес наживу через разбитое стекло частного дома.
сегодня в 14:19
  |  Происшествия

25-летний житель Магнитогорска проник в частный дом, откуда похитил деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. 37-летняя пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с просьбой о помощи. Правоохранителям удалось установить подозреваемого.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину ранее уже привлекали в уголовной ответственности. Сейчас 25-летнему жителю Магнитогорска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия
Злоумышленники в медицинских масках ограбили салон сотовой связи
09.04.2018
Злоумышленники в медицинских масках ограбили салон сотовой связи
Происшествия
Разбойники спрятались на лестничной площадке после ограбления квартиры и избиения хозяина
15.03.2018
Разбойники спрятались на лестничной площадке после ограбления квартиры и избиения хозяина
Происшествия
28-летнего налетчика задержали во время ограбления магазина в Сатке
26.02.2018
28-летнего налетчика задержали во время ограбления магазина в Сатке
Происшествия
20-летний южноуралец ограбил квартиру ради золотых сережек
09.02.2018
20-летний южноуралец ограбил квартиру ради золотых сережек
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Здоровье ветеранов проверят в Челябинске
сегодня в 20:03
Здоровье ветеранов проверят в Челябинске
Общество
Ресторан, выставивший за дверь инвалидов, взят на контроль общественников
сегодня в 19:51
Ресторан, выставивший за дверь инвалидов, взят на контроль общественников
Происшествия
Первоклассник попал под машину, когда перебегал дорогу на «красный»
сегодня в 19:32
Первоклассник попал под машину, когда перебегал дорогу на «красный»
Происшествия
Клетку с попугаем выкинули из окна многоэтажки в Челябинской области
сегодня в 19:14
Клетку с попугаем выкинули из окна многоэтажки в Челябинской области
Происшествия
Челябинец украл 29 флаконов шампуня в магазине в Пензе
сегодня в 18:51
Челябинец украл 29 флаконов шампуня в магазине в Пензе
Происшествия
Пациент больницы скончался после лечения позвоночника в Златоусте
сегодня в 18:24
Пациент больницы скончался после лечения позвоночника в Златоусте
Общество
Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»
сегодня в 17:56
Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»
Происшествия
Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском
  
сегодня в 17:46
Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6