/ Грабитель лишил жительницу Магнитогорска сотен тысяч рублей и драгоценностей

Злоумышленник вынес наживу через разбитое стекло частного дома.

25-летний житель Магнитогорска проник в частный дом, откуда похитил деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. 37-летняя пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции с просьбой о помощи. Правоохранителям удалось установить подозреваемого.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину ранее уже привлекали в уголовной ответственности. Сейчас 25-летнему жителю Магнитогорска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.